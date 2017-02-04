На стройке «Ростов-Арены» погиб рабочий

На строительной площадке стадиона «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону погиб подсобный рабочий. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщает «Советский спорт».

По информации местных СМИ, 20-летнего строителя придавило металлической плитой, и он два часа пролежал без сознания в ожидании прибытия бригады скорой помощи. Позднее пострадавший скончался в больнице.

«Почему скорая едет два часа? Ведь вопрос был жизни и смерти. Почему не могут более ответственно относиться к этому? Парень еще молодой, зеленый, ничего не повидал в жизни», — отметил коллега погибшего.

15 ноября прошлого года на стройке стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге обнаружили труп гражданина КНДР. Он работал по найму в строительной организации ООО «Тэ Сом», причины его смерти остались неизвестными. За месяц до этого на стройке погиб другой рабочий — мужчина упал в шахту лифта и скончался от полученных травм.

«Ростов-Арена» примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.