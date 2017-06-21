При обрушении моста в Челябинской области пострадали четверо подростков

В Челябинской области обрушился мост через пруд в городе Катав-Ивановск, в результате чего пострадали четыре подростка. Об этом сообщает «АиФ-Челябинск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 20 июня. Часть дамбы на пруду на улице Караваева рухнула, когда там находились школьники. Они упали в воду и получили травмы. Мальчики возрастом 14 и 16 лет госпитализированы с ушибом грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой, двум 14-летним девочкам рекомендовано амбулаторное лечение.

По факту произошедшего начата проверка, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В июле 2016 года в Солнечногорском муниципальном районе Московской области грузовик MAN с поднятым кузовом обрушил пешеходный мост на 49 километре федеральной трассы М10 «Россия». В результате ЧП никто не пострадал. Из-за обрушения было перекрыто движение в обе стороны.