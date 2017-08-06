Движение на трассе М7 во Владимирской области восстановлено

Движение на федеральной трассе М7 «Волга» в районе 304-го километра, где обрушился надземный пешеходный переход, восстановлено. Об этом сообщается на сайте Росавтодора.

Как отмечается, движение осуществляется в штатном режиме, последствия частичного обрушения перехода устранены.

На месте случившегося продолжают работу дорожные службы. Проводится проверка.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 6 августа, в Вязниковском районе Владимирской области. По предварительной информации, строительный кран задел мост, в результате чего он разрушился.