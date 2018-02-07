Власти Красноярска не освоили деньги и удивили Путина

Президент Владимир Путин заявил, что очень удивлен ситуацией с неосвоением бюджетных средств, которые были выделены на реконструкцию больницы в Красноярске. Его слова приводит РИА Новости в среду, 7 февраля.

«По поводу краевой клинической больницы — вот это один из универсальных объектов наследия — это то, чем будут пользоваться молодые спортсмены, студенты, и то, что останется потом для жителей Красноярска. Мне очень странно читать причину неосвоения — наличие неосвоенных средств на реконструкцию объясняется их значительным объемом», — сказал Путин на совещании по подготовке к Универсиаде, которая пройдет в Красноярске в 2019 году.

Глава государства заметил, что обычно задержки связывают с недостаточным финансированием, а здесь противоположная ситуация. «Объемы, видите ли, большие, их освоить не могут, ну, это вообще странно», — удивился президент.

Путин уточнил, что объем нереализованного финансирования по Красноярскому краю за прошлый год составил 280 миллионов рублей.

Президент прибыл в Красноярск утром 7 февраля. На следующий день глава государства продолжит работу в Новосибирске, где проведет заседание Совета по науке и образованию.

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