Путин рассказал об увеличении детских пособий

Президент России Владимир Путин рассказал о росте детских пособий. Об этом президент заявил в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.

Путин напомнил, что недавно ввели новое пособие для семей, где появился первый и второй ребенок. Его сумма составляет прожиточный минимум для ребенка в регионе. В среднем это около 11 тысяч рублей. На получение такой поддержки могут рассчитывать семьи, где доход на человека составляет полтора прожиточных минимума и меньше. По словам президента, практически принято решение об увеличении количества семей, которые получают это пособие.

Кроме того, с 2020 года эту меру распространят и на те семьи, где доход составляет два прожиточных минимума на человека. Это примерно 45 тысяч рублей в месяц.

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