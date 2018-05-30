Названы сроки увеличения детского пособия

Пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет, которое сейчас составляет 50 рублей в месяц, поднимут до конца 2018 года. Об этом министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал «Известиям».
По его словам, у Минтруда «есть поручение разобраться» с этим вопросом, однако точный размер нового пособия глава ведомства не назвал. В Минфине при этом сообщили, что предложений по увеличению пособия от Минтруда там пока не получали.
Сумма выплат в размере 50 рублей не менялась уже более 20 лет, а выплачивает это пособие работодатель ушедшей в декрет женщины. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что выплаты должны составлять не менее 10 тысяч рублей, тогда это можно будет считать реальной помощью.
В то же время, по словам экспертов, увеличение пособия хотя бы до 10 тысяч рублей станет серьезным ударом по бизнесу, поэтому выплаты должно взять на себя государство, а их сумма должна определяться финансовым состоянием семьи.
Ранее глава Минтруда сообщал, что в России 70 процентов от всего количества бедных — это семьи с детьми. Топилин отмечал, что недавнее повышение МРОТ и выполнение майских указов президента должны положительно сказаться на доходах семей.