Путин поручил решить проблему обманутых дольщиков

Проблему с обманутыми дольщиками необходимо решить в ближайшие пару лет, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС во вторник, 4 июня.

«Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, пару лет мы избавились от такого позорного словосочетания и явления как "обманутый дольщик"», — сказал глава государства на совещании с членами правительства. При этом Путин отметил, что сделать это необходимо «не обременительным для отрасли способом» и без ущерба объемам жилищного и других видов строительства.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в свою очередь отметил, что проекты с прямым привлечением денег граждан достроят в ближайшие два года, после чего жилые дома будут строить по проектному финансированию.

В марте 2019 года вице-премьер Виталий Мутко заявил, что Фонд защиты участников долевого строительства могут докапитализировать на девять миллиардов рублей. За счет этого, по его словам, можно будет за полгода обеспечить жильем обманутых дольщиков в 26 регионах России.

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