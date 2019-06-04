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Путин прокомментировал взрывы в Дзержинске

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Президент России Владимир Путин, комментируя серию взрывов в цехе НИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, заявил, что необходимо посмотреть, как была построена работа по устранению нарушений, выявленных еще в апреле. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер пообещал обсудить этот вопрос с представителями прокуратуры. «Что они делали, что наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва. Надо посмотреть и дать объективную оценку», — сказал он.

Об апрельской проверке в ходе совещания с президентом сообщил глава МЧС России Евгений Зинчев, передает «Интерфакс». По его словам, были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности, которые следовало устранить до 28 августа текущего года.

«4 апреля на том же предприятии в результате пожара произошла детонация взрывчатых веществ с последующим полным разрушением производственного здания», — сказал Зинчев. После этого, отметил министр, была проведена внеплановая проверка.

ЧП в Дзержинске произошло 1 июня. В результате происшествия пострадали 116 человек, среди них есть ребенок. По состоянию на 3 июня, на лечении находятся 17 человек, один из них в тяжелом состоянии.

Предполагается, что инцидент мог произойти из-за технологических нарушений при производстве тротила.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

«Кристалл» занимается разработкой и производством взрывчатых веществ для армии и промышленности. НИИ расположен вблизи оборонного завода имени Свердлова — одного из главных производителей боеприпасов и единственного производителя октогена и гексогена в России.

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