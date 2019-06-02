Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Дзержинске

Пострадавшие в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске, которые были госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи, находятся в стабильном состоянии. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин, его слова приводятся на сайте правительства региона.

«По тяжелому пациенту прогноз положительный, и он скоро будет переведен в обычное отделение», — заявил Никитин после посещения больницы, где в настоящее время находятся 15 пострадавших.

Глава региона также отметил, что все госпитализированные в ближайшее время получат материальную помощь в размере 150 тысяч рублей.

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Ранее сообщалось, что Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших.

2 июня общее число пострадавших в результате взрывов в Дзержинске увеличилось до 89. Из них 44 человека — сотрудники завода, 45 — жители прилегающих территорий.

Три взрыва прогремели в цехе ГосНИИ «Кристалл» утром в субботу, 1 июня. Площадь разрушений составила 800 квадратных метров. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за технологических нарушений при производстве тротила. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

«Кристалл» занимается разработкой и производством взрывчатых веществ для армии и промышленности. НИИ расположен вблизи оборонного завода имени Свердлова — одного из главных производителей боеприпасов и единственного производителя октогена и гексогена в России.

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