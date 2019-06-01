Возбуждено уголовное дело после взрывов на заводе в Дзержинске

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов») после происшествия на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба СК.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, криминалисты и спасатели. Расследование дела находится на особом контроле у руководителей регионального следственного управления.

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Как сообщили «Интерфаксу» в МЧС России, в результате взрывов пострадали 38 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Погибших нет. На месте происшествия открытого горения нет, происходит очаговое тление. Кроме того, власти Нижегородской области не подтвердили информацию о двух пропавших без вести.

Серия взрывов на ГосНИИ «Кристалл» произошла днем 1 июня. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать технологические нарушения при производстве тротила. В ликвидации последствий происшествия задействованы 350 человек и около 40 единиц техники.

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