Взрыв прогремел на оборонном заводе под Нижним Новгородом

Мощный взрыв прогремел на территории оборонного завода имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Видео происшествия, снятое очевидцами, опубликовал «Пятый канал».

На кадрах видно, как над домами поднимается густой дым.

По информации «Интерфакса», речь может идти о двух взрывах. В настоящее время детали ЧП уточняются. Информации о пострадавших пока нет.

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» — один из главных производителей боеприпасов в стране, а также единственное в России место, где производятся октоген и гексоген, уточняет агентство.