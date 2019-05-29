Устроивший взрыв в части с С-300 российский военный хотел отомстить сослуживцам

Взрыв в воинской части деревни Ваганово в Ленинградской области, произошедший в марте, устроил военный, который пытался отомстить сослуживцам. Об этом в среду, 29 мая, сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, ранее он проходил службу в звании гвардии подполковника на должности начальника штаба. В прошлом году 46-летний мужчина был уволен в запас. Он посчитал, что его скомпрометировали, и решил устроить взрыв.

8 марта военный самостоятельно изготовил бомбу, в качестве корпуса для которой был использован фонарь длиной около 30 сантиметров. Мужчина заложил взрывное устройство на эстакаде у контрольно-пропускного пункта воинской части в поселке Ваганово.

В настоящее время военный задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление оружия. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов нашли у него элементы самодельного взрывного устройства.

Отмечается, что еще до увольнения был зафиксирован инцидент с его участием: тогда он оставил в камере хранения одного из торговых центров патроны для пистолета. Кроме того, в ячейке был обнаружен листок с номером телефона командира части. Мужчина заявил, что хотел потренироваться в стрельбе на природе.

О взрыве бомбы сообщалось 9 марта. Обходя периметр части, один из военнослужащих нашел металлический фонарь. Солдат поднял его, а затем отбросил в сторону. Примерно через 30 секунд раздался взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.

Согласно данным из открытых источников, в Ваганово дислоцируется 1489-й гвардейский зенитный ракетный полк, имеющий на вооружении зенитные ракетные комплексы С-300П.

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