Названа причина взрывов на оборонном заводе под Нижним Новгородом

Два взрыва на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области могли произойти из-за технологических нарушений при производстве взрывчатки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технического надзора в регионе.

«По уточненным данным, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила НИИ "Кристалл"», — сказал источник агентства.

Ранее было опубликовано видео, снятое сразу после взрывов. На кадрах видно, как над домами поднимается густой черный дым. В настоящее время детали ЧП уточняются. Информации о пострадавших пока нет.

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова», на территории которого находятся цеха «НИИ Кристалл» — один из главных производителей боеприпасов в стране, а также единственное в России место, где производятся октоген и гексоген.

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