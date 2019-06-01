В Дзержинске заявили об угрозе новых взрывов на оборонном заводе

На оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области сохраняется опасность новых взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

В субботу, 1 июня, в цехе по производству тротила «НИИ "Кристалл"» прогремели как минимум два взрыва. Информацию об этом агентству подтвердили в правительстве Нижегородской области. В Дзержинске создан оперативный штаб.

Ранее была названа возможная причина взрывов. К этому могли привести технологические нарушения при производстве тротила.

ГосНИИ «Кристалл» расположен вблизи оборонного завода имени Свердлова, одного из главных производителей боеприпасов и единственного производителя октогена и гексогена в России.

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