Стали известны последствия серии взрывов на оборонном заводе в Дзержинске

Взрывы в цехе оборонного предприятия ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области разрушили административное здание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, передает ТАСС. В настоящий момент там тушат пожар на площади 100 квадратных метров.

Взрыв произошел в цехе по производству тротила, предположительно, из-за технологических нарушений производства взрывчатки. По другой информации, в цехе производили и хранили фугасные авиабомбы, уточняет источник агентства «Интерфакс». Сохраняется угроза новых взрывов. В настоящее время в городе звучат оповещения с просьбой сохранять спокойствие и не допускать паники. По информации местных властей, химической угрозы после взрыва нет.

Число пострадавших достигло 19 человек. На предприятии заявили, что успели перед взрывами эвакуировать персонал, сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва». По информации Telegram-канала 360tv, после взрыва нарушено электроснабжение в ближайшем к заводу населенном пункте Пыра. В домах выбиты стекла.

ГосНИИ «Кристалл» расположен вблизи оборонного завода имени Свердлова, одного из главных производителей боеприпасов и единственного производителя октогена и гексогена в России.

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