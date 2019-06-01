Число пострадавших при взрывах на оборонном заводе в Дзержинске выросло до 19

В результате взрывов на оборонном предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадали 19 человек. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав.

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения региона Елены Саксоновой, в основном речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте происшествия работает служба медицины катастроф, уточнила она.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Серия взрывов на ГосНИИ «Кристалл» произошла днем 1 июня. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать технологические нарушения при производстве тротила.

ГосНИИ «Кристалл» расположен вблизи оборонного завода имени Свердлова, одного из главных производителей боеприпасов и единственного производителя октогена и гексогена в России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!