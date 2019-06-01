Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 43

Число пострадавших при взрыве на оборонном предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области достигло 43 человек. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.

15 человек были госпитализированы, состояние восьми из них оценивается как средней степени тяжести. У них осколочные ранения и ушибы. Еще двое пострадавших будут доставлены в госпиталь ветеранов войн Нижегородской области. Остальным помощь оказана на месте. Погибших нет.

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Три взрыва в цехе НИИ произошли в Дзержинске утром в субботу, 1 июня. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать технологические нарушения при производстве тротила.

В ликвидации последствий происшествия задействованы 350 человек и около 40 единиц техники. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

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