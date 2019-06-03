Число пострадавших от взрывов в Дзержинске достигло 116 человек

Число пострадавших, обратившихся в медицинские учреждения после серии взрывов в цехе НИИ «Кристалл» в Дзержинске (Нижегородская область), составило 116 человек, среди них есть один ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Нижегородской области.

По словам собеседника агенства, по состоянию на 3 июня на лечении находятся 17 человек, один из них в тяжелом состоянии.

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Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о стабильном состоянии пострадавших при взрывах и отметил, что все госпитализированные в ближайшее время получат материальную помощь в размере 150 тысяч рублей. Он также поручил постоянно следить за состоянием пострадавших.

2 июня число пострадавших от взрывов увеличилось до 89, среди них 44 сотрудника завода и 45 жителей прилегающих территорий.

1 июня, в субботу, три взрыва прогремели в цехе ГосНИИ «Кристалл». Площадь разрушений составила 800 квадратных метров. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за технологических нарушений при производстве тротила. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

«Кристалл» занимается разработкой и производством взрывчатых веществ для армии и промышленности. НИИ расположен вблизи оборонного завода имени Свердлова — одного из главных производителей боеприпасов и единственного производителя октогена и гексогена в России.

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