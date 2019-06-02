Число пострадавших при взрывах в Дзержинске снова увеличилось

Число пострадавших, обратившихся в медицинские учреждения после серии взрывов в цехе НИИ «Кристалл» в Дзержинске, увеличилось до 89. Об этом 2 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

Среди пострадавших 44 человека — сотрудники завода, 45 — жители прилегающих территорий. «28 человек были доставлены на скорой, 61 человек обратился самостоятельно», — сообщила пресс-служба.

В больнице остаются 16 пострадавших, среди них один в тяжелом состоянии.

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Три взрыва прогремели в цехе ГосНИИ «Кристалл» утром в субботу, 1 июня. По предварительным данным, они могли случиться из-за технологических нарушений при производстве тротила. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов». На предприятии заявили, что директора завода отстранили от работы накануне взрывов.

«Кристалл» разрабатывает и производит взрывчатые вещества для армии и промышленности. НИИ расположен вблизи оборонного завода имени Свердлова, одного из главных производителей боеприпасов и единственного производителя октогена и гексогена в России.

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