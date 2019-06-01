Стал известен масштаб разрушений после взрывов в Дзержинске

Серия взрывов на предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области повредила пять зданий завода, а площадь разрушений составила 800 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на МЧС.

В пресс-службе администрации Дзержинска в свою очередь сообщили, что повреждения зафиксированы в 180 жилых домах и нескольких десятках учреждений социальной сферы. В них взрывными волнами выбило стекла, сообщает ТАСС.

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По последним данным, пожарным удалось ликвидировать возгорание на месте взрыва. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Также загорелся соседний лесной массив, но там огонь тоже потушен, уточняет агентство.

Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве достигло 43 человек. 15 человек были госпитализированы, состояние восьми из них оценивается как средней степени тяжести. У них осколочные ранения и ушибы. Еще двое пострадавших будут доставлены в госпиталь ветеранов войн Нижегородской области. Остальным помощь оказана на месте. Погибших нет.

Три взрыва в цехе НИИ произошли в Дзержинске утром в субботу, 1 июня. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать технологические нарушения при производстве тротила. По другим данным, в цехе производили и хранили фугасные бомбы.

В ликвидации последствий происшествия задействованы 350 человек и около 40 единиц техники. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

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