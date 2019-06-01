Главу завода в Дзержинске отстранили накануне взрывов за нарушения

Генеральный директор завода «Кристалл», на котором произошла серия взрывов, был отстранен от работы накануне ЧП. Об этом сообщили на предприятии, передает РИА Новости. Причиной стали нарушения промышленной безопасности на объекте.

«После апрельского ЧП там работала комиссия, по итогам которой его отстранили. Руководство меняется, но понятно, что оно ни организационно, ни просто физически не могло успеть изменить ситуацию», — заявили в «Кристалле». Речь идет о взрыве, который прогремел на заводе 4 апреля. Он полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание, но пострадавших в тот раз не было.

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В субботу, 1 июня, стало известно, что число пострадавших в результате серии взрывов в цехе «Кристалла» достигло 79 человек. По информации Минздрава России, одна женщина находится в тяжелом состоянии, еще 14 человек госпитализированы, остальные — отпущены по домам. Среди пострадавших — 38 работников завода. У них осколочные ранения и ушибы.

По предварительным данным, причиной ЧП могли стать технологические нарушения при производстве тротила. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

ГосНИИ «Кристалл» занимается разработкой и созданием взрывчатых веществ для нужд армии и промышленности, а также их транспортировкой и утилизацией. Он расположен вблизи оборонного завода имени Свердлова, одного из главных производителей боеприпасов и единственного производителя октогена и гексогена в России.

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