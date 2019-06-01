Число пострадавших после взрывов в Дзержинске выросло почти вдвое

Число пострадавших при взрывах на оборонном предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области достигло 79 человек, сообщается на сайте Минздрава России. Ранее сообщалось о 43 пострадавших.

Помощь врачей потребовалась 38 работникам завода и 41 жителю города. «Детей среди обратившихся нет» — отметили в Минздраве.

По последним данным, в больницах находятся 15 человек, одна пациентка — в «тяжелом состоянии, близком к среднему». Остальные 14 человек получили травмы средней степени тяжести. Ранее сообщалось, что у них осколочные ранения и ушибы.

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Три взрыва в цехе НИИ произошли в Дзержинске утром в субботу, 1 июня. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать технологические нарушения при производстве тротила.

В ликвидации последствий происшествия задействованы 350 человек и около 40 единиц техники. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

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