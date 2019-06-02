Власти Дзержинска назвали сумму компенсации пострадавшим после взрывов

Пострадавшие в результате серии взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области получат компенсации в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

По данным Минздрава России, число пострадавших достигло 85 человек, 16 из них госпитализированы. За помощью обратились 39 работников завода и 46 жителей города.

Глава Дзержинска Иван Носков рассказал, что в результате взрывов были повреждены более 70 детских садов. Ущерб, нанесенный социальным объектам и жилому фонду, оценивается в миллионы рублей. Точная сумма, необходимая для устранения последствий ЧП, будет известна в течение двух дней.

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Три взрыва в цехе НИИ произошли в Дзержинске утром в субботу, 1 июня. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать технологические нарушения при производстве тротила.

В Дзержинске и соседних поселках Пыра, Желнино и кордон Лесной введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

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