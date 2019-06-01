Число пострадавших после взрывов в Дзержинске превысило 80 человек

В результате взрывов на оборонном предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадали 82 человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

За помощью обратились 39 работников завода и 42 жителя города. 15 человек госпитализированы, 14 из них получили травмы средней степени тяжести, одна пациентка — в тяжелом состоянии. В ведомстве отметили, что детей среди пострадавших по-прежнему нет.

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Ранее стало известно, что генерального директора завода «Кристалл» отстранили от работы накануне ЧП. В апреле на предприятии также произошел взрыв. Комиссия по выявлению причин инцидента обнаружила нарушения промышленной безопасности, после чего было принято решение сменить руководство.

Три взрыва в цехе НИИ произошли в Дзержинске утром в субботу, 1 июня. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать технологические нарушения при производстве тротила.

В ликвидации последствий происшествия задействованы 350 человек и около 40 единиц техники. В Дзержинске и соседних поселках Пыра, Желнино и Лесной Кордон введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

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