Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в Дзержинске

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь. Об этом говорится на сайте правительства региона.

«Задача медиков — минимизировать последствия этого страшного дня для тех, кто оказался в эпицентре чрезвычайной ситуации», — сказал Никитин.

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По его словам, сейчас в стационаре остаются 16 раненых, один из которых — в тяжелом состоянии.

2 июня общее число пострадавших в результате взрывов в Дзержинске увеличилось до 89. Из них 44 человека — сотрудники завода, 45 — жители прилегающих территорий.

Три взрыва прогремели в цехе ГосНИИ «Кристалл» утром в субботу, 1 июня. Площадь разрушений составила 800 квадратных метров. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за технологических нарушений при производстве тротила. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

«Кристалл» занимается разработкой и производством взрывчатых веществ для армии и промышленности. НИИ расположен вблизи оборонного завода имени Свердлова — одного из главных производителей боеприпасов и единственного производителя октогена и гексогена в России.

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