Путин потребовал прекратить необоснованные отказы в ипотеке

Президент России Владимир Путин распорядился принять меры по недопущению необоснованных отказов в выдаче ипотеки семьям, имеющим право на льготы. Соответствующее требование содержится в перечне поручений по итогам прямой линии с главой государства, проведенной в июне текущего года. Список опубликован на сайте Кремля.

Поручение, касающееся немотивированных отказов в выдаче жилищных кредитов, числится под номером пять. Речь идет о негативных решениях, принимаемых в отношении заявок от семей-льготников. Такие семьи имеют право на получение займов с субсидируемой процентной ставкой.

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Проследить за тем, чтобы льготникам не отказывали в ипотеке без весомых оснований, должны Центробанк и Минфин. Срок исполнения поручения — 1 августа 2019-го. Ответственными за реализацию требования назначены министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В ходе прямой линии президент заявил, что фактическая недоступность недорогих ипотечных кредитов для семей с двумя и более детьми — это ошибка правительства, в частности Минфина. Программа льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми действует в России с начала 2018 года.

В апреле была названа основная причина, по которой банки отказывают обычным заемщикам в выдаче кредита на покупку жилья. Оказалось, что это недостаточная сумма подтвержденного дохода.

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