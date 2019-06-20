Попросившим Путина о помощи женщинам дали новые квартиры

Жительницам Грозного, попросившим в ходе прямой линии президента России Владимира Путина помочь им с жильем, были выделены новые квартиры. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Моя дорогая мама, президент Регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна решила жилищный вопрос двух остро нуждающихся семей. Жительницы столицы Чечни Анна Булох и Зинаида Федорова обратились к президенту России Владимиру Путину перед ежегодной прямой линией с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий», — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, он дал поручение мэру Грозного Ибрагиму Закриеву проверить, в каких условиях живут обратившиеся к Путину женщины. Проверка показала, что условия действительно трудные. «Однако обе семьи не являлись первоочередниками, а у мэрии в данный момент не было реальной возможности обеспечить их жильем», — добавил Кадыров, уточнив, что жилье по просьбе Аймани Кадыровой выкупил и передал женщинам РОФ.

Семье Анны Булох была предоставлена двухкомнатная квартира, семье Зинаиды Федоровой — трехкомнатная.

В ходе прямой линии, прошедшей летом 2018-го, один из жителей Иваново обратил внимание президента на то, что льготная ставка по ипотеке распространяется не на все многодетные семьи из-за неточности в формулировке закона. В течение трех часов после этого обращения ставка по ипотечному кредиту, который выплачивал мужчина, была снижена с 13 до 9,5 процента годовых.

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