Путин признал сокращение жилищного строительства

Переход на систему использования эскроу-счетов уже вызвал сокращение объемов жилищного строительства в России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции после прямой линии, состоявшейся в четверг, 20 июня, передает «Интерфакс».

«Да, это (введение новых правил финансирования строек — прим. «Ленты.ру») может привести и, кстати, уже, к сожалению, приводит к некоторому сокращению жилищного строительства», — сказал глава государства, добавив, что переход на эскроу-счета неизбежен и должен сделать систему реализации жилья цивилизованной, а также ликвидировать проблему обманутых дольщиков.

Ранее в июне президент заявил, что проблему с пострадавшими соинвесторами строительства жилья необходимо решить в ближайшие пару лет. Страна должна избавиться от такого позорного словосочетания и явления как «обманутый дольщик», подчеркнул Путин.

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