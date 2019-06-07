В Подмосковье снизят ипотечные риски военнослужащих

Власти Подмосковья нашли способ снизить риски для военнослужащих при приобретении жилья в регионе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе областного правительства в пятницу, 7 июня.

Накануне подмосковный Главгосстройнадзор и ФГКУ «Росвоенипотека» заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь вся информация о застройщиках и другие важные сведения о региональном рынке долевого строительства будет поступать в военно-ипотечную компанию.

Информирование граждан о наиболее надежных застройщиках поможет сократить количество неблагополучных сделок, пояснили в пресс-службе. Отмечается, что ранее в регионе были обманутые дольщики из числа военнослужащих.

По словам руководителя «Росвоенипотеки» Константина Ярославцева, в программу на данный момент включены 500 тысяч военнослужащих со всей страны. К настоящему моменту более 200 тысяч военнослужащих уже приобрели жилье, уточнил он.

«На территории Московской области военнослужащими заключено более 20 тысяч договоров участия в долевом строительстве», — заключил Ярославцев.