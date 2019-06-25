Россиянам предложат ипотеку под два процента годовых

Граждане, получившие в пользование землю по программе «Дальневосточный гектар», смогут оформить ипотеку на строительство дома по льготной ставке. Об этом в интервью «Российской газете» заявил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

По словам чиновника, механизм предоставления льготных кредитов на покупку, строительство и ремонт жилья пока находится в стадии разработки. Предполагается, что ипотека в рамках программы «Дальневосточный гектар» будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под два процента годовых. «Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку», — отметил Трутнев.

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Он добавил, что кредит на жилье под два процента также смогут получить многодетные семьи, проживающие в регионе.

Закон о бесплатной раздаче земель в Дальневосточном федеральном округе действует для всех россиян с 2017 года. Каждый гражданин страны может взять участок размером не более гектара в бесплатную аренду на пять лет, а затем, в случае законного использования территории, получить его в собственность.

Ранее в июне Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным. Им будут выдавать единоразовые выплаты на погашение кредитной задолженности. Сумма поддержки составит 450 тысяч рублей.

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