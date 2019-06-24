Ипотека в России станет дешевле

Ставку по ипотечным кредитам, выдаваемым в России, в ближайшее время удастся снизить на 1-1,25 процентного пункта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление референта департамента финансовой политики министерства финансов Анны Волковой.

Снизить ипотечные ставки позволит реализация «дорожной карты» по развитию российского рынка ипотечных ценных бумаг, заявила Волкова. «Самое главное — это разработка "дорожной карты" по развитию рынка ипотечных ценных бумаг для снижения стоимости фондирования и привлечения денег на рынок ипотеки. В ближайшее время она будет разработана и внесена в правительство», — добавила она.

В ходе прямой линии 20 июня 2019-го президент России Владимир Путин назвал ошибкой правительства, и в частности министерства финансов, фактическую недоступность ипотеки для части россиян.

«Для семей со вторым и третьим ребенком должна быть обеспечена льготная ипотека под 6 процентов годовых, где-то меньше — на Дальнем Востоке, там 5 процентов, — сказал Путин. — Но проблема не решается с банками. И на 6 процентов не переходят в отношении кредитов, которые были ранее выданы, не пересчитывают. Это реальная ошибка правительства России».

В начале июня с прогнозом о снижении ставок по ипотеке выступил глава Сбербанка Герман Греф. «Пик инфляции мы прошли, поэтому ставки пойдут вниз. Но вопрос — какими темпами, и сколько лет займет переход к психологически важной цифре в 8 процентов», — сказал он, беседуя с журналистами.

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