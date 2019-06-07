В Сбербанке спрогнозировали снижение ставок по ипотеке

Россия к настоящему времени преодолела пик инфляции, поэтому ипотечные ставки в обозримом будущем, вероятно, снизятся. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф в разговоре с журналистами в ходе Петербургского международного экономического форума, проходящего 6-8 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Пик инфляции мы прошли, поэтому ставки пойдут вниз. Но вопрос — какими темпами, и сколько лет займет переход к психологически важной цифре в 8 процентов», — цитирует Грефа агентство.

Сбербанк после длительного периода повышения ипотечных ставок объявил об их снижении 25 мая этого года. В частности, на 0,6 процентного пункта были снижены ставки по кредитам на покупку готового и загородного жилья, на строительство индивидуального дома, по нецелевым займам под залог недвижимости. На 0,3 процентного пункта уменьшились ставки по кредитам на строящееся жилье и рефинансирование займов других банков.

Президент Владимир Путин за три месяца до этого поручил правительству и Центробанку принять меры для сокращения средней ставки по ипотечным кредитам до 8 процентов годовых и ниже. Отчитаться о действиях, предпринятых для удешевления ипотеки, исполнители должны до 15 января 2020 года.

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