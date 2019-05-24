Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

В частности, на 0,6 процентного пункта будут снижены ставки по кредитам на покупку готового и загородного жилья, на строительство индивидуального дома, по нецелевым займам под залог недвижимости. На 0,3 процентного пункта уменьшатся ставки по кредитам на строящееся жилье и рефинансирование займов других банков.

Таким образом, с 25 мая базовая ставка по кредитам на покупку вторичного жилья в Сбербанке составит 10,8 процента годовых. Для новостроек она снизится до 10,6 процента, минимум (в рамках программы субсидирования с застройщиками) составит 8,2 процента годовых.

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Ранее в мае Греф заявил, что ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8 процентов годовых уже в конце 2019-го — начале 2020 года. За несколько дней до этого скорое сокращение ставок спрогнозировал вице-премьер Виталий Мутко.

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