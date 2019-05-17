ЦБ обеспокоил рост розничных кредитов

ЦБ насторожил рост розничного кредитования. Как предупредил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, это может оказаться ловушкой как для населения, так и для банков, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

«Люди уже, наверное, устали дальше вести такой аскетический образ жизни. Часть населения берет потребительские кредиты, чтобы хотя бы поддерживать уровень потребления», — объяснил Тулин стремительное увеличение необеспеченных розничных кредитов после снижения реальных доходов в 2015-2017 годах.

Представитель регулятора признал, что пока меры Банка России по сокращению годовых темпов роста необеспеченных кредитов не принесли успеха, хотя уже влияют на месячные и квартальные данные.

В I квартале, по данным Frank RG, россияне получили кредиты в объеме 1,9 триллиона рублей, основная часть из которых (1,05 триллиона) — нецелевые необеспеченные кредиты.

Это на 25 процентов больше, чем в январе — марте 2018 года. Общий объем выдачи розничных кредитов поднялся на 16 процентов, ипотека выросла на 3,5 процента.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов, по оценке ЦБ, поднялся в марте по сравнению с предыдущим месяцем на 2 процента. Рост объяснили увеличением размера выдаваемых кредитов. По оценкам экспертов, новые заемщики не появляются в достаточном объеме, просто увеличиваются долги у уже существующих. Это может привести к повтору кризиса 2014 года, когда не возвращался каждый четвертый кредит из наиболее дорогих.

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