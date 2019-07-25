Ипотека ушла в минус

За первые шесть месяцев 2019 года россияне взяли кредитов на 4,23 триллиона рублей, из них 1,1 триллиона — это ипотечные займы. Об этом свидетельствуют материалы «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступившие в редакцию «Ленты.ру».

В годовом отношении число оформленных за январь — июнь кредитов на покупку жилья снизилось на 19 процентов, до 497 тысяч займов. Денежные объемы ипотечного кредитования упали на 10 процентов, с 1,22 триллиона в первом полугодии 2018-го до 1,1 триллиона в аналогичном периоде 2019-го. Средний размер нового ипотечного кредита вырос за год на 12 процентов, с 1,98 миллиона до 2,21 миллиона рублей.

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Если рассматривать отдельно показатели прошедшего июня, то динамика выдачи также была отрицательной: за месяц россияне оформили менее 81 тысячи новых кредитов (в июне 2018-го — более 112 тысяч). В денежном выражении объемы кредитования упали на 21 процент (до 179,7 миллиарда рублей), в числовом — на 28 процентов, подсчитали в ОКБ.

Ранее в июле Центробанк опубликовал аналитическую записку «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», из которой следует, что в долгосрочной перспективе популярность ипотеки в России будет снижаться. Падению востребованности кредитов поспособствуют рост мобильности населения и изменение приоритетов граждан — многие предпочтут не владеть жильем, а арендовать его.

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