Ирину Шейк позвали в Приморье за дешевой ипотекой

Представители администрации Приморского края в соцсетях с официального аккаунта региона прокомментировали один из постов Ирины Шейк в Instagram, предложив модели переехать в край на ПМЖ.

«Ирина, не отчаивайтесь! Приезжайте в Приморье! У нас тут и море, и природа! Гектар выдают и ипотеку под два процента скоро одобрят. Найдете себе моряка-красавца, родите от него детей красивых. А мы вам выплаты различные, материнский капитал, за шестого [ребенка] — машину. Ждем», — написали представители краевой администрации.

Предложение от лица администрации Приморья стало одним из тысяч комментариев, оставленных под постами Ирины Шейк в Instagram. Причиной такой активности комментаторов стала информация о разрыве модели с актером Брэдли Купером, которому приписывают роман с певицей Леди Гагой.

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Ранее слухи о расставании Шейк и Купера из-за Леди Гаги спровоцировали волну хейтерских комментариев в аккаунте поп-звезды со стороны российских пользователей.

Хейтерская атака переросла в общение россиян на свободные темы — пользователи начали делиться рецептами и предлагать друг другу различные товары и услуги на странице Леди Гаги в соцсети, а депутат «Справедливой России» Дмитрий Ионин под одним из постов певицы ответил на жалобу избирателей.

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