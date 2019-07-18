Депутат Госдумы пообщался с избирательницей под постом Леди Гаги

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин ответил на жалобу избирателей в комментариях под постом американской певицы Леди Гаги в Instagram.

Активное обсуждение на странице певицы в социальной сети было спровоцировано слухами о ее романе с актером Брэдли Купером, который в июне расстался с моделью Ириной Шейк. Русскоязычные пользователи делились рецептами, предлагали различные услуги.

«Настоящее российское вмешательство в Леди Гагу. Участвуют даже депутаты», — написал Ионин.

В ответ одна из подписчиц попросила парламентария помочь с ЖК в Екатеринбурге. По данным РИА Новости, он уже начал заниматься проблемой россиянки.

«Там застройщик не ввел в эксплуатацию общедомовой прибор учета тепла. К сожалению, часто такое бывает. В результате жители вынуждены переплачивать за отопление управляющей компании», — пояснил он.

В мае Дмитрий Ионин устроил стрельбу из автомата во дворе жилого дома.

Никто не пострадал. Позже выяснилось, что патроны были холостые, а автомат небоевой. Комментируя инцидент, справоросс заявил, что хотел опробовать оружие, которое приобрел в подарок.

34-летний Дмитрий Ионин входит в комитет по транспорту и строительству.

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