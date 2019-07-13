Россиянки обругали Леди Гагу за переезд к Брэдли Куперу

Жительницы России начали регулярно оставлять оскорбления в адрес американской певицы и актрисы Леди Гаги из-за слухов о ее романе с Брэдли Купером и роли в расставании актера с российской супермоделью Ириной Шейк.

Под последними июльскими постами Леди Гаги в Instagram можно прочитать множество негативных комментариев на русском языке в сторону певицы. Ее называют разлучницей, козой, а также публикуют эмодзи в виде змеи. «Все! Я Bad Romance даже из плейлиста удалила, не люблю тебя больше, разлучница», — написала юзер.

Некоторые в комментариях обращаются к Шейк. «Ирка, надеюсь ты поржешь, читая комментарии», — отметила одна из пользовательниц. Поклонницы так отреагировали на информацию о том, что актриса переехала в дом Купера.

В июне 2019 года Шейк и Купер расстались после четырех лет отношений. Многие считали Леди Гагу причиной разрыва. Слухи о романе начали появляться из-за фильма «Звезда родилась», в котором актер и Леди Гага сыграли главные роли.

Эмоциональное выступление на церемонии вручения кинопремии «Оскар» сторонники теории посчитали подтверждением романтических отношений между ними. Леди Гага в феврале 2019 года прямо заявляла, что они сыграли с Купером любовь и что это не реальные чувства. Однако тогда также стало известно, что певица разорвала помолвку со своим менеджером Кристианом Карино.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!