Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская поп-исполнительница Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на слова друга актера.

По словам собеседника издания, певица живет с Купером уже около месяца. Леди Гага начала вплотную заниматься интерьером в апартаментах и заказала новую мебель, пишет издание.

7 июня стало известно, что 33-летняя российская модель Ирина Шейк и 44-летний американский актер Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Многие считали Леди Гагу причиной их разрыва. Согласно слухам, у нее завязался роман с актером во время съемок фильма «Звезда родилась». Их совместное выступление на церемонии вручения премии «Оскар» также показалось сторонникам теории подтверждением романтических отношений между ними.

В феврале также стало известно, что Леди Гага разорвала помолвку со своим менеджером Кристианом Карино. Незадолго до этого певица пришла без обручального кольца на церемонию вручения премии «Грэмми», где она выиграла в трех номинациях («Лучшее сольное поп-исполнение», «Поп-исполнение дуэтом», «Песня для кино и телевидения»).

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