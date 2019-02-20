Леди Гага разорвала помолвку

Певица Леди Гага и ее менеджер Кристиан Карино отменили помолвку. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на анонимного источника.

«Из этого просто ничего не вышло. Отношения иногда заканчиваются», — сказал информатор, уточнив, что пара рассталась некоторое время назад.

Фанаты артистки первыми заметили охлаждение в отношениях пары. На церемонию вручения премии «Грэмми», где она выиграла в трех номинациях («Лучшее сольное поп-исполнение», «Поп-исполнение дуэтом», «Песня для кино и телевидения»), певица пришла без обручального кольца. Также звезды не выкладывали совместных фото в социальные сети в День святого Валентина.

Карино и Леди Гага начали встречаться в феврале 2017 года, всего через месяц после того, как девушка сообщила о разрыве отношений и отмене помолвки с бывшим молодым человеком, актером Тейлором Кинни. Информации о точной дате, когда 50-летний Карино сделал предложение певице, нет, но в октябре 2018 года на 25-м ежегодном мероприятии журнала Elle «Женщины в Голливуде» Гага объявила о помолвке, поблагодарив «своего жениха, Кристиана».

Ранее 14 февраля певица набила татуировку с ошибкой и списала получившуюся оплошность на алкогольное опьянение.

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