Объявлены лауреаты премии «Грэмми»

В комплексе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе прошла 61-я церемония вручения «Грэмми». Список лауреатов опубликован на сайте премии.

Награду «Песня года» получила композиция This is America хип-хоп-исполнителя Дональда Гловера, более известного как Childish Gambino. Этот трек также наградили в номинациях «Лучший клип» и «Лучшее рэп-исполнение».

Golden Hour кантри-певицы Кейси Масгрейвс назвали альбомом года. Из новых артистов Американская академия звукозаписи отметила британскую исполнительницу Дуа Липу. Главным продюсером стал Фарелл Уильямс.

Сразу три приза вручили Леди Гаге. Ее наградили в категории «Лучшее сольное поп-исполнение» за композицию Joanne (Where Do You Think You're Goin'?), а также в номинациях «Поп-исполнение дуэтом» и «Песня для кино и телевидения» за совместный трек с актером Брэдли Купером под названием Shallow.

Ранее стало известно, что американский гитарист и певец, лидер гранж-группы Soundgarden Крис Корнелл посмертно получил «Грэмми» за лучшее рок-исполнение. Награды удостоена его композиция When Bad Does Good.

