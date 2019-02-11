Американский музыкант получил «Грэмми» посмертно

Американский гитарист и певец, лидер гранж-группы Soundgarden Крис Корнелл посмертно получил премию «Грэмми» за лучшее рок-исполнение. Об этом сообщается на сайте организаторов церемонии.

Корнелл удостоился награды за композицию When Bad Does Good. Трек был выпущен осенью 2018 года, после смерти музыканта. Награду получили его дети.

Помимо Корнелла претендентами на победу в этой номинации были группы Arctic Monkeys, The Fever 333, Halestorm и Greta Van Fleet.

Крис Корнелл родился в Сиэтле, штат Вашингтон. В 1984 году он основал рок-коллектив Soundgarden, который стал известен как член «большой четверки» сиэтлского гранжа наряду с группами Nirvana, Alice in Chains и Pearl Jam. Soundgarden распалась в 1997-м, однако в 2010 году музыканты объявили о возвращении. Коллектив выпустил семь студийных альбомов. Последняя пластинка, King Animal, вышла в 2012 году.

В мае 2017 года Корнелл покончил с собой через несколько часов после концерта в Детройте. Музыканту было 52 года.

61-я церемония вручения «Грэмми» проходит в воскресенье в комплексе Стэйплс-центр в Лос-Анджелесе. Она присуждается Американской академией звукозаписи.

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