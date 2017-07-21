Самоубийство лидера Linkin Park связали с суицидом фронтмена Soundgarden

Способ и обстоятельства самоубийства вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона оказались практически идентичны тому, как ушел из жизни бывший лидер гранж-группы Soundgarden Крис Корнелл. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в пятницу, 21 июля.

Отмечается также, что Беннингтон не оставил предсмертной записки. В комнате, где скончался певец, была обнаружена пустая бутылка из-под алкогольного напитка. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили в жилище музыканта никаких наркотиков.

Материалы по теме Горький парк Что убило лидера Linkin Park Честера Беннингтона

41-летний фронтмен Linkin Park ушел из жизни 20 июля, в день рождения Корнелла. На протяжении многих лет он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.

В тот же день состоялся релиз клипа коллектива на песню Talking To Myself. Музыкальное видео собрало за 12 часов почти более пяти миллионов просмотров.

Беннингтон был большим другом Корнелла, которому 20 июля исполнилось бы 53 года. Участник Soundgarden совершил суицид 18 мая. На следующий день после этого группа Linkin Park выпустила альбом One More Light.