СМИ сообщили о самоубийстве лидера Linkin Park Честера Беннингтона

Певец группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством, пишет TMZ. Как сообщили источники в правоохранительных органах, музыкант утром в четверг, 20 июля, был найден мертвым в частной резиденции в Палос-Вердес-Эстейтс в Лос-Анджелесе.

Беннингтону был 41 год. На протяжении многих лет он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. У певца остались шесть детей от двух жен.

В то же время портал Mediamass пишет, что исполнитель «жив и здоров». «Сообщения [о смерти музыканта] оказались уткой», — отмечают авторы заметки, добавляя, что данные о самоубийстве Беннингтона «стали еще одним звеном в цепочке ложных сведений о смерти знаменитостей».

Ранее 20 июля на YouTube-канале Linkin Park появился новый клип на трек Talking To Myself.

Честер Беннингтон — один из основателей и вокалист рок-группы Linkin Park. Также участвовал в коллективах Dead by Sunrise, Grey Daze и Stone Temple Pilots.