Отель в США стал туристическим хитом после самоубийства певца Криса Корнелла

В отеле MGM Grand Detroit в американском Детройте (штат Мичиган) зафиксировали скачок интереса со стороны потенциальных постояльцев после самоубийства певца и лидера гранж-группы Soundgarden Криса Корнелла. Об этом пишет газета Detroit Free Press.

Гостиница получила множество звонков от людей, желающих забронировать номер 1136, где был найден мертвым 52-летний музыкант.

Журналист Detroit Free Press попытался узнать по телефону, можно ли ему будет остановиться в данном сьюте. Ему ответили согласием, но когда он прибыл в отель и хотел зарегистрироваться, его отказались заселять в номер 1136 и предложили другую комнату.

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В местной турфирме City Tour Detroit не исключили, что место смерти Корнелла будет включено в список экскурсий по городу.

Американский певец скончался 18 мая. Позднее в тот же день медэксперты выяснили, что Корнелл покончил с собой.

Корнелл основал рок-группу Soundgarden в 1984 году. Коллектив получил известность как член «большой четверки» сиэтлского гранжа наряду с Nirvana, Alice in Chains и Pearl Jam.

