Умер фронтмен Soundgarden Крис Корнелл

Американский гитарист и певец, лидер грандж-группы Soundgarden Крис Корнелл скончался в Детройте, штат Мичиган. Об этом Associated Press со ссылкой на представителя музыканта сообщает ‏в Twitter в четверг, 18 мая.

Музыканту было 52 года. Причина смерти Корнелла неизвестна.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на менеджера музыканта Брайана Бамбери, кончина Корнелла была крайне неожиданной. Родственники гитариста обратились за помощью к медэкспертам, чтобы определить причину смерти певца.

Корнелл родился в Сиэтле, штат Вашингтон. В 1984 году он основал рок-коллектив Soundgarden, который стал известен как член «большой четверки» сиэтлского гранджа наряду с группами Nirvana, Alice in Chains и Pearl Jam. Soundgarden распалась в 1997-м, однако в 2010 году музыканты объявили о возвращении. Коллектив выпустил семь студийных альбомов. Последняя пластинка, King Animal, вышла в 2012 году.

С 1990 по 1992 Корнелл являлся фронтменом коллектива Temple of the Dog. Помимо этого, он выступал вокалистом в супергруппе Audioslave, в которую также входили Том Морелло, Тим Коммерфорд и Брэд Уилк из Rage Against the Machine.

Корнелл также работал над сольными альбомами. Последний, Higher Truth, вышел в 2015 году.