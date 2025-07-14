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11:29, 14 июля 2025Экономика

Российский фондовый рынок подошел к минимуму с начала года

Индекс Мосбиржи на фоне угроз Трампа подошел к минимуму с декабря 2024 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В начале торговой сессии в понедельник, 14 июля, индекс Мосбиржи опускался до 2616 пунктов, что близко к минимуму с декабря прошлого года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Ниже, до 2599 пунктов, он падал только 9 апреля, что было связано с ужесточением торговой войны, объявленной президентом США Дональдом Трампом почти всему миру. На этот раз стоимость российских акций снижается из-за угроз главы Белого дома в адрес Москвы.

По состоянию на 11:20 по московскому времени индекс скорректировался до 2633 пунктов. Индекс государственных облигаций RGBI упал до 115,1 пункта, на 0,3 процентных пункта.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп окончательно разочаровался в переговорах с Москвой и намерен передать Украине не только оборонительное, но и наступательное вооружение.

В свою очередь, сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), автор законопроекта о новых санкциях против России, утверждает, что «Трамп действительно очень зол на [президента России Владимира] Путина», а его анонсированное заявление в понедельник окажется очень «агрессивным».

Официально никаких деталей о шагах, которые намерен предпринять Трамп, нет. Сам он в последние дни неоднократно повторял, что убедился в бессмысленности переговоров с Россией. По словам президента США, он разочарован темпом урегулирования конфликта.

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