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15:26, 9 апреля 2025Экономика

Российский фондовый рынок упал до минимума за год

Индекс Мосбиржи впервые с конца декабря опустился ниже 2600 пунктов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В ходе торгов в среду, 9 апреля, индекс Мосбиржи впервые с 20 декабря прошлого года опустился ниже 2600 пунктов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме он доходил до 2599 пунктов. За последнюю неделю индекс потерял уже 400 пунктов. Главной причиной для падения фондового рынка стали мировые торговые войны.

Объявление президентом США Дональдом Трампом о начале торговой войны в отношении почти всего мира обрушило акции крупнейших компаний в связи с угрозой мирового экономического кризиса. Российский рынок, несмотря на его изолированность от международного капитала, реагирует на общую неопределенность и цены на энергоресурсы.

Стоимость нефти из-за ожидания проблем со спросом рухнула до минимума за четыре года. Июньский фьючерс на эталонный сорт Brent опускался ниже 59 долларов за баррель.

Последним триггером стало объявление Китаем о зеркальном повышении импортных пошлин на американские товары до 84 процентов, что свидетельствует об обострении противостояния крупнейших экономик мира и нежелании Пекина поддаваться давлению.

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