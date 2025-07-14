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11:25, 14 июля 2025Бывший СССР

ВС России уничтожили важный путь отхода ВСУ в Днепропетровскую область

Кимаковский: ВС РФ уничтожили важный путь отхода ВСУ в Днепропетровскую область
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили важный путь отхода Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровскую область с помощью фугасной авиабомбы (ФАБ). Об этом ТАСС заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Наши силы уничтожили мост, по которому вооруженные формирования Украины отходили вглубь Днепропетровской области», — рассказал чиновник.

По словам Кимаковского, ВС России ударили с помощью ФАБ по объекту снабжения в населенном пункте Новомихайловка в ДНР, который использовался для отхода ВСУ с южнодонецкого направления. Как сообщается, в результате удара была уничтожена группа украинских военных, пытавшихся покинуть населенный пункт.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко зафиксировал проблемы с боеспособностью ВСУ на нескольких участках фронта. Он также сообщил, что за прошедшую неделю ВС России улучшили тактические позиции по переднему краю.

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