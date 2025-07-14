Успенская раскрыла причину обиды на Пугачеву

Любовь Успенская заявила, что Пугачева не хотела ее появления на телевидении

Певица Любовь Успенская сообщила, что исполнительница Алла Пугачева не хотела, чтобы она появлялась на телевидении. Об этом певица рассказала в интервью журналистке Надежде Стрелец.

По словам Успенской, ее практически не приглашали участвовать в телепрограммах, поскольку она могла составить серьезную конкуренцию своим коллегам. В частности, Пугачева не звала артистку на ежегодную программу «Рождественские встречи». «Она меня ценила, но не доказывала этого, когда было нужно», — пояснила Успенская.

Исполнительница хита «Кабриолет» отметила, что Пугачева всегда ссылалась на нехватку эфирного времени. Однако Примадонна приглашала на «Рождественские встречи» певицу Наталию Медведеву — бывшую жену мужа Успенской.

Успенская подчеркнула, что просто выполняла свою работу и не стремилась участвовать во всевозможных шоу. «Мне не нужна лишняя галочка. Я уже свое дело сделала, я всем все доказала», — добавила она.

Ранее народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что ей не нужно звание Примадонны, которое принадлежало Алле Пугачевой.