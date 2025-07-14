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11:25, 14 июля 2025Культура

Успенская раскрыла причину обиды на Пугачеву

Любовь Успенская заявила, что Пугачева не хотела ее появления на телевидении
Ольга Коровина

Фото: Юлия Морозова / ТАСС

Певица Любовь Успенская сообщила, что исполнительница Алла Пугачева не хотела, чтобы она появлялась на телевидении. Об этом певица рассказала в интервью журналистке Надежде Стрелец.

По словам Успенской, ее практически не приглашали участвовать в телепрограммах, поскольку она могла составить серьезную конкуренцию своим коллегам. В частности, Пугачева не звала артистку на ежегодную программу «Рождественские встречи». «Она меня ценила, но не доказывала этого, когда было нужно», — пояснила Успенская.

Исполнительница хита «Кабриолет» отметила, что Пугачева всегда ссылалась на нехватку эфирного времени. Однако Примадонна приглашала на «Рождественские встречи» певицу Наталию Медведеву — бывшую жену мужа Успенской.

Успенская подчеркнула, что просто выполняла свою работу и не стремилась участвовать во всевозможных шоу. «Мне не нужна лишняя галочка. Я уже свое дело сделала, я всем все доказала», — добавила она.

Ранее народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что ей не нужно звание Примадонны, которое принадлежало Алле Пугачевой.

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